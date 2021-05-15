Кива в День науки приравнял себя к Копернику и Галилею: в сети отреагировали
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву, который поздравляя украинцев с Днем науки приравнял себя к ученым Николаю Копернику и Гагилео Галилею, протролили в сети.
Запись с поздравлениями от Киви появилась на его странице в Facebook в субботу, 15 мая. Нардеп заявил, что он "пострадал из-за науки".
"Поздравляю, коллеги, с Днем Науки! PS. Настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Коперник, Кива", – написал политик.
Так, в Twitter пользователи распространяли сообщения, в которых отмечали, что Киве лучше "лишить науку такого бремени, как он!.
"Ну, что же это за день без зашквара от Киви. Ох, ты ж... ученый-профессионал сравнил себя с Галилеем и Коперником. Такое и комментировать трудно", – написал один из пользователей, добавив ироническое фото.
"Поздравляю всех с днем, когда Кива снова обо*рался!", "Лучшее поздравление с днем науки, которое мог бы сделать Кива, – это лишить науку такого бремени, как он", "Настоящие ученые пострадали за науку. И только Кива из-за науки. Ну почему он свою тупость преподносит как чувство юмора?", "Николай Галилеович Кива", – писали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кива защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
В результате ему присвоили ученую степень кандидата наук.
Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели выразили возмущение из-за скандального присвоении звания кандидата наук депутату.
Украинцы высмеяли скандальную защиту кандидатской Кивы в фотожабах, назвав его науКИВцем и Шариковым.
Стало известно, что научного руководителя Владимира Гурковского, который помогал Киве с диссертацией, уволили с работы. Депутат пообещал сделать его министром образования.