Кива в День науки приравнял себя к Копернику и Галилею: в сети отреагировали

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву, который поздравляя украинцев с Днем науки приравнял себя к ученым Николаю Копернику и Гагилео Галилею, протролили в сети.

Запись с поздравлениями от Киви появилась на его странице в Facebook в субботу, 15 мая. Нардеп заявил, что он "пострадал из-за науки".

"Поздравляю, коллеги, с Днем Науки! PS. Настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Коперник, Кива", – написал политик.

Так, в Twitter пользователи распространяли сообщения, в которых отмечали, что Киве лучше "лишить науку такого бремени, как он!.

"Ну, что же это за день без зашквара от Киви. Ох, ты ж... ученый-профессионал сравнил себя с Галилеем и Коперником. Такое и комментировать трудно", – написал один из пользователей, добавив ироническое фото.

"Поздравляю всех с днем, когда Кива снова обо*рался!", "Лучшее поздравление с днем науки, которое мог бы сделать Кива, – это лишить науку такого бремени, как он", "Настоящие ученые пострадали за науку. И только Кива из-за науки. Ну почему он свою тупость преподносит как чувство юмора?", "Николай Галилеович Кива", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

В результате ему присвоили ученую степень кандидата наук.