Кива сравнил себя со Скоропадским и заговорил о русской культуре в Украине

Народный депутат Украины от парти "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что для Украины будет гибельным оторваться от России, особенно в культурном плане.

Об этом он написал в своем Telegram. Он считает, что отказавшись от "первой культуры" украинцы станут подстилкой для других наций.

"Я как и Скоропадский, не люблю этих Галичан, не доверяю им...Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо", – написал Кива.

Он процитировал гетмана Павла Скоропадского, который говорил, что "узкое украинство –исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и это является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет...".

По словам Кивы, нельзя упрекнуть Тараса Шевченко, что он не любил Украину, но если он жил сегодня, то наверняка не отказался бы от русской культуры. Но одновременно работал бы над развитием своей собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это делать.

"Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении",– написал Кива.

Он добавил, что если в Украине откажутся от первой культуры, то мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива в День науки приравнял себя к Копернику и Галилею, его потролили в сети.