Чи не вперше в житті включила дома канал 112 та Зік, щоб пересвідчитись.

Рубрика "Удивительное рядом".

Якщо ви ще не чули, то Зеленський вчора ввечері опублікував Указ, де запроваджуються санкції проти людини, яку називають "правою рукою" Віктора Медведчука — депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, якому належать три українські телеканали - Newsone, 112 Україна та ZIK.

Друзі, ну що тут скажеш - тут треба мати або дуже заплутані домовленості і плани, або дуже великі яйця.

Бо така історія тимчасово, легковажно та заради піару на тиждень - це шалений кейс навіть для нашоі крейзі політики Офісу Президента.

Дуже сподіваюсь, що Президент і РНБО добре усвідомлюють:

такі рішення мають бути просто ідеально юридично вивірені.

Просто. Ідеально. Вивірені. І юридично бездоганні.

На мільярд відсотків та до найменших дрібниць.

Особливо знаючи нашу сучасну українську Феміду)

Трохи історії питання:

Дискусія щодо власника цих телеканалів (у 2015 - двох, а тепер вже 3 каналів), і щодо контенту і висловлювань на каналах точилася останні 5 років.

НацРада періодично розповідала, що немає достатньо повноважень, закони з повноваженнями БПП не приймало, а Порошенко повернув Медвечука в українську політику та канали для більшого розколу України на "єдиного патріота" і "10 рук Кремля", з надією виграти вибори за допомогою чорно-білого страху.

Щодо дискусії по суті санкцій:

На мою думку, такі обмеження проти громадян України абсолютно можливі.

Нижче фото з норм Закону.

Скажу вам більше, у 2016 році, наприклад, з 332 осіб, які опинилися тоді під персональними санкціями за Указом Порошенка, близько половини (!) були саме громадянами України. З номерами українських паспортів у списку. Тому come on.

І, найцікавіше, що передача прав власності на канали неможлива від суб’єкта під таким обмеженнями.

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