Санкции Евросоюза против РФ сформировали по предложению Борреля

Новые санкции Европейского Союза против России частично сформировали по предложению высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Об этом дипломат рассказал у себя в Twitter. Боррель отметил, что таким образом был принят первый список в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека.

"Первый список в рамках нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека был принят сегодня по моему предложению", – написал он.

Боррель отметил, что в список попали четверо российских чиновников из силовых ведомств, ответственные за нарушения прав человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ЕС ввел санкции против высокопоставленных государственных чиновников из России после заключения оппозиционера Алексея Навального. США также объявили о введении ограничений в отношении РФ и решили прекратить оказание помощи Москве.