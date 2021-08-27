Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана – СМИ

Самолет президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 27 августа, не смог приземлиться в аэропорту в Кишиневе. Из-за сильного тумана в Молдове борт вернулся в Одессу.

Об этом сообщает местное издание "Думская". Отмечается, что утром самолет президента сел в украинском аэропорту. В Одессе из-за непогоды также приземлился самолет Air Moldova с пассажирами. Рейс летел в Кишинев из Антальи.

Зеленский должен был отправиться в Кишинев 27 августа для участия в официальных и праздничных церемониях. В этом году Молдова отмечает 30-летие своей независимости.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее государство настроено восстановить отношения с Украиной, этого она ожидает и от Зеленского. По ее словам, есть ряд вопросов, которые они должны обсудить с президентом: безопасность в регионе, пути обоих государств в Европейский Союз, реформы которые они должны внедрять, чтобы приблизить страны в ЕС и делимитация границ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после победы на президентских выборах в Молдове Майя Санду заявила о намерении строить прагматичный диалог с Украиной.