Президент Молдовы рассказала, чего ждет от встречи с Зеленским
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее государство настроено восстановить отношения с Украиной, этого она ожидает и от президента Владимира Зеленского.
Как известно, лидер соседней страны посетит нашу 12 января. О вопросах, которые будут обсуждаться, она рассказала в интервью DW.
"Некая работа была на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч за эти четыре года. Поэтому нам нужно восстановить отношения", – отметила глава Молдовы.
По ее словам, есть ряд вопросов, которые они должны обсудить с президентом Зеленским:
безопасности в регионе;
пути обоих государств в Европейский Союз;
реформ, которые они должны внедрять, чтобы приблизить страны в ЕС;
по делимитации границ.
"А также относительно гидроэлектростанций и тому подобное. То есть конкретные вопросы", – добавила Санду.
Напомним, что Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове 16 ноября у экс-главы государства Игоря Додона, набрав 57,75% голосов (у Додона – 42,25%). На собственную инаугурацию 24 декабря она пришла пешком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июле 2019 года Санду посетила Украину с рабочим визитом, в рамках которого состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она заверила, что Молдова полностью поддерживает территориальную целостность Украины.
Также будучи главой правительства Молдовы, Санду просила помощи Украины в борьбе с контрабандой в Приднестровье.
Кроме того, она заявляла, что Молдове понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы.
О том, что Санду говорила об Украине, читайте по ссылке.
Уже после после победы на президентских выборах в Молдове Майя Санду заявила о намерении строить прагматичный диалог с Украиной.