Президент Молдовы рассказала, чего ждет от встречи с Зеленским

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее государство настроено восстановить отношения с Украиной, этого она ожидает и от президента Владимира Зеленского.

Как известно, лидер соседней страны посетит нашу 12 января. О вопросах, которые будут обсуждаться, она рассказала в интервью DW.

"Некая работа была на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч за эти четыре года. Поэтому нам нужно восстановить отношения", – отметила глава Молдовы.

По ее словам, есть ряд вопросов, которые они должны обсудить с президентом Зеленским:

безопасности в регионе;

пути обоих государств в Европейский Союз;

реформ, которые они должны внедрять, чтобы приблизить страны в ЕС;

по делимитации границ.

"А также относительно гидроэлектростанций и тому подобное. То есть конкретные вопросы", – добавила Санду.

Напомним, что Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове 16 ноября у экс-главы государства Игоря Додона, набрав 57,75% голосов (у Додона – 42,25%). На собственную инаугурацию 24 декабря она пришла пешком.

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