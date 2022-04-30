Самолет Шольца на пути из Японии облетел Россию через Северный полюс

Самолет, на котором канцлер Германии Олаф Шольц возвращался из Японии, пересек Северный полюс. Таким образом он избежал прохождения через воздушное пространство РФ.

Как пишет Spiegel, самолет Бундесвера (вооруженные силы Германии) Airbus A350 "Курт Шумахер" вылетел из Японии сначала на север через Аляску, затем направился на запад через Северный Ледовитый океан. В итоге через Финляндию он прибыл в Германию и приземлился в аэропорту BER в Шенефельде под Берлином.

Полет в целом занял 13 часов 30 минут – это на 1 час 20 минут больше, чем прямой маршрут через Китай и Россию.

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Полет над Северным полюсом – редкость даже для опытных пилотов, отмечает Spiegel.

"Это захватывающе. Это то, что вы делаете не очень часто", – сказал капитан Михаэль Вейерер, который благополучно доставил Шольца в Берлин. Для него это был только второй перелет через Северный полюс. На борту был еще один пилот – Филипп Рейперт.

По пути в Японию Шольц также облетел небо России, но на юге. Его самолет пересек Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай, а также пролетел над Черным морем, где находится украинская военная зона.

При этом канцлер пробыл в Японии немногим более 20 часов – меньше, чем заняло время полета. Это была вторая его дальняя поездка в качестве канцлера после визита в Вашингтон в феврале 2022 года.

"Курт Шумахер" – самой большой и современный самолет летной готовности Бундесвера, пишет Spiegel.

Как известно, западные авиакомпании избегают неба над РФ из соображений безопасности.

Воздушное пространство Украины закрыто из-за войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время бизнес-конференции в Токио Шольц заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин "цепляется за идею принудительного мира" в Украине. По словам канцлера ФРГ, этого не произойдет.