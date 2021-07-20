Президенти Грузії, Молдови та України під час саміту "Асоційованого тріо" в Батумі підписали декларацію щодо безальтернативності інтеграції трьох держав з Євросоюзом. Також, влада Грузії звільнила двох українців, засуджених за незаконне перетинання державного кордону у 2020-му році. А президент України відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією.

Гарний результат як для першого саміту нового формату на рівні глав держав, якому додало особливої ​​значущості присутність одного з лідерів ЄС Шарля Мішеля. Це є додатковим сигналом від Брюсселя про його зацікавленність у подальшому розвитку зв’язків з регіоном, де Москва намагається домінувати завдяки військовій міці та корупції. Дуже добре, що відносини Грузії та України нормалізувалися після торішнього скандалу навколо призначення Михайла Саакашвілі на офіційну посаду в Києві. Хоча це залишається невирішеною проблемою. Такою ж є й ситуація з викраденням в Молдові екс-судді Миколи Чауса, котра уповільнює поглиблення партнерства між Києвом та Кишиневом. І чи не краще було б всім трьом президентам вирушити до лінії зіткнення з окупованими територіями, а не одному лише Володимиру Зеленському, щоб продемонструвати солідарність постраждалих від російської агресії країн?

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Але все це другорядні питання в порівнянні з наступним: чи пришвидшить новий формат співпраці трьох держав їх інтеграцію з ЄС? Тільки в травні в Грузії завершилася чергова затяжна політична криза, а тиждень тому було вбито журналіста що звісно ж призвело до масових протестів й різкої критики з боку Брюсселя. У випадку України, тут минулого року було виконано лише 34% від запланованих на рік завдань щодо Угоди про асоціацію з Євросоюзом, хоча в 2019-му було виконано 48%, а в 2018-му 65%. Однак, історична поразка проросійських сил та прихід прозахідної партії до влади в Молдові серйозно збільшує надію на те, що країна різко прискорить процес реформ й тим самим буде мотивувати Грузію і Україну швидше добиватися прогресу, аби не зруйнувати формат "Асоційованого тріо" та не відставати від інших у конструктивній конкуренції за зближення з об’єднаною Європою.

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