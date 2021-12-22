То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов. Простая математика, надо просто завершить процедуру и признать Клименко главой САП.

Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите.

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Я напоминаю, что главу САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. А ведь в ведении САП дела по всем олигархам, и по замглавы ОП Татарову, и по Слугам народа - то есть происходит сознательное блокирование работы антикоррупционных органов. И президент США 1 СЕНТЯБРЯ подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 НОЯБРЯ 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, наших западных союзников, всего нашего общества?