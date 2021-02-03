Рудик о блокировании каналов Медведчука: ожидаем таких же жестких шагов в экономике и политике
Партия "Голос" и ее председатель Кира Рудик поприветствовали решение президента Украины Владимира Зеленского по блокированию пророссийских каналов, назвав его одним из шагов, которых ожидало украинское общество.
Соответствующую позицию сама лидер политсилы выразила в своем Facebook, отметив, что проснулась действительно от хороших новостей.
"Жесткие шаги всегда провоцируют противостояние. Мы понимаем, что ответ не заставит себя ждать. И готовы поддерживать отстаивание проукраинских ценностей на каждом шагу", – подчеркнула Рудик.
В то же время она напомнила, что пророссийская агрессия происходит не только в сфере медиа.
"Мы ожидаем таких же жестких шагов в экономике и политике. Дожмите, господин Президент", – призвала лидер "Голоса".
Напомним, указом главы государства Владимира Зеленского со 2 февраля введены персональные санкции против "правой руки" лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий телеканалов, принадлежащих ему (112, NewsOne, ZIK). Ограничительные меры введены на 5 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
уже вечером 2 февраля санкционные телеканалы стали частично недоступны. Некоторые прекратили онлайн-вещание практически сразу после публикации указа президента;
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции СНБО против Козака и его телеканалов.