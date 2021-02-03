Рудик о блокировании каналов Медведчука: ожидаем таких же жестких шагов в экономике и политике

Партия "Голос" и ее председатель Кира Рудик поприветствовали решение президента Украины Владимира Зеленского по блокированию пророссийских каналов, назвав его одним из шагов, которых ожидало украинское общество.

Соответствующую позицию сама лидер политсилы выразила в своем Facebook, отметив, что проснулась действительно от хороших новостей.

"Жесткие шаги всегда провоцируют противостояние. Мы понимаем, что ответ не заставит себя ждать. И готовы поддерживать отстаивание проукраинских ценностей на каждом шагу", – подчеркнула Рудик.

В то же время она напомнила, что пророссийская агрессия происходит не только в сфере медиа.

"Мы ожидаем таких же жестких шагов в экономике и политике. Дожмите, господин Президент", – призвала лидер "Голоса".

Напомним, указом главы государства Владимира Зеленского со 2 февраля введены персональные санкции против "правой руки" лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий телеканалов, принадлежащих ему (112, NewsOne, ZIK). Ограничительные меры введены на 5 лет.

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