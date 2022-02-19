Россию загнали в угол и дожимают: что задумал Путин, угрожая признать 'Л/ДНР'

Вопреки предсказаниям западных СМИ 16 февраля РФ не вторглась на территорию Украины. Однако произошло другое важное событие – российская Госдума проголосовала за обращение к президенту с призывом признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Это говорит о том, что у России остался только один выход: обвинить Украину в провокации на Донбассе, объявить о выходе из Минского процесса, признать своих террористов и разместить на востоке Украины войска ОДКБ. И, судя по событиям последних дней, этот процесс уже запущен.

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Пока кремлевская пропаганда рассказывает, как украинцы чуть ли не сводят концы с концами, россияне начали получать платежки с заоблачными тарифами. За год потребительские цены (инфляция) выросли на 8,73%. Бензин подорожал почти на 9%. Люди массово жалуются на резкое повышение стоимости отопления.

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"На встречах с избирателями, в соцсетях постоянно поднимается вопрос роста платежей за жилищно-коммунальные услуги, особенно в этом году за отопление – рост 40%. Это сильно отразилось на семьях с невысоким доходом", – недавно заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Поэтому в Кремле решили отвлечь россиян мифическими внешними угрозами, такими как враждебная Украина и приближение ненавистного НАТО к российским границам. Однако "ура-патриотизм", который так умело использует пропаганда, дал сбой, а попытка запугать Киев оказалась безуспешной.

Накал страстей достиг предельной точки 16 февраля – в день, на который было "назначено" вторжение РФ. Но этого не произошло. Неясно – либо на Путина подействовали суровые предупреждения президента США о грядущих санкциях и продемонстрированное единство членов НАТО; либо никакой угрозы и не было – был блеф.

Неважно, какой из вариантов верный – возможно, никакой – но без полномасштабного вторжения Путину нужно объяснить своим гражданам и миру, почему российские войска на протяжении нескольких месяцев держали возле украинских границ.

Очевидно, что одной из главных целей российского руководства было заставить Украину выполнить Минские договоренности. А Киев решительно отверг это требование: принимать соглашения по сценарию Кремля никто не будет. На фоне этого политического поражения у Госдумы и возникла идея обратиться к Путину с просьбой о признании ОРДЛО.

Сказать: "Простите, не рассчитал последствия!" и отвести войска Путин не может. Такое решение станет громким поражением главы РФ, ведь он живет по старым уголовным законам: достал нож – бей. Поэтому у кремлевского лидера остается только один реальный выход: признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" – то есть, фактически, легализовать российское военное присутствие в Луганске и Донецке.

О готовности признать эти квазиобразования заявил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. С недавнего времени именно Россия и Беларусь составляют "костяк" ОДКБ, которую Путин уже успешно опробовал во время январских событий в Казахстане.

То, о чем с октября предупреждали Украину западные партнеры, случилось – Россия пошла в наступление. С единственным исключением. Пока американские и европейские медиа пугали широкомасштабным вторжением со взятием Киева и Харькова, Москва устроила военную провокацию на Донбассе.

"Операция под чужим флагом", – именно так британский премьер-министр Борис Джонсон назвал обострение в ОРДЛО. Предупреждал об этом и президент США Джо Байден: чужими руками Россия может спровоцировать военный конфликт, обвинив Украину.

Собственно, утром 17 февраля это и произошло. Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих воспитателей. Также поврежден ряд зданий. Боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.

Стрельба продолжалась до позднего вечера. Повредили газопровод и железнодорожную станцию. К вечеру четверга попали в жилой дом в Станице Луганской – к счастью, погибших и пострадавших нет. По данным пресс-центра ООС, в общей сложности 17 и 18 февраля оккупанты более 100 раз нарушили режим прекращения огня.

В пятницу вечером главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин объявил об эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста на территорию России. По его словам, Киев якобы "в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление" на псевдореспублики.

Как утверждает лидер донецких террористов, "силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса". Также он отметил, что "вооруженные силы "ДНР" полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру".

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия. А в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.

Происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 14-летней давности в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей не подконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.

Так, 5 августа 2008 года, за три дня до ввода российских танков на том основании, что армия Грузии пошла в наступление на Цхинвали, в местных СМИ появилась информация об эвакуации детей и массовом отъезде местных жителей.

Поводом для обстрелов стала диверсия 1 августа, в результате которой получили ранения шестеро грузинских правоохранителей. В ответ на многочисленные провокации со стороны Южной Осетии, включая артиллерийские обстрелы 6-7 августа сел, Грузия пошла в наступление.

Военные смогли войти в Цхинвали, однако 8 августа российские самолеты начали атаковать грузинские позиции и бомбить город Гори. На территорию Грузии вторглись танки РФ, которые очень быстро подошли к Тбилиси. Итогом пятидневной войны стало признание Кремлем территорий Южной Осетии и Абхазии. Сегодня эти регионы находятся под полным контролем руководства страны-агрессора.

Примечательна и информация, которую удалось выяснить украинскому журналисту Сержу Харитонову. По его словам, главарь "ДНР" записал видео о начале эвакуации граждан оккупированных территорий еще 16 февраля. А папка, где хранился исходник этого видео, называлась "Бросок мангуста".

Обычно таким выражением называют тактику ложных выпадов, которые мангуст делает против змеи, вынуждая ее бросаться вперед. После нескольких таких выпадов тело змеи вытягивается и теряет скорость. Тогда животное бросается по-настоящему, прокусывает мозг змеи и убивает ее. Параллели с сегодняшней ситуацией очевидны.

Признание Кремлем террористов "Л/ДНР" станет "похоронами" Минских договоренностей – единственного документа, на котором должен быть основан мирный процесс на Донбассе. Об этом говорят не только украинские власти, но и западные политики.

И наивно полагать, что в Кремле этого не понимают. Поэтому напрашивается очевидный вывод: Путин смирился с тем, что продавить "Минск" на своих условиях не получится, и перешел к плану "Б".

В чем же он заключается? Дело в том, что в "конституции" псевдореспублик провозглашен суверенитет над всей территорией Луганской и Донецкой областей (но по факту террористы захватили только половину). А это такие крупные города, как Северодонецк, Славянск, Краматорск и Мариуполь, имеющие порты и выход к Азовскому морю. Их контролирует украинское правительство.

Сейчас у Путина остается не так много опций:

просто отступить он не может – это будет означать поражение не только в глазах международного сообщества, но и собственных граждан.

на полномасштабное вторжение Россия пойти тоже не решится – кровавая война в центре Европы окончательно переведет Путина из разряда мировых лидеров в разряд международных преступников наряду с Гитлером.

Поэтому российский лидер может выбрать меньшее из зол – устроить провокацию на Донбассе, обвинив в ней Украину, объявить о выходе из "Минска", признать "ДНР"/"ЛНР", разместить там войска ОДКБ и попытаться сделать псевдореспублики выгодными для себя, прорубив выход к Азовскому морю, а в идеале – к Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент США Джо Байден отреагировали на обстрелы со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе. Политики осудили действия России призвали к немедленной деэскалации конфликта. А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину Запад введет жесткие санкции против газопровода "Северный поток-2".