Путин боится выглядеть слабым? Что говорят на Западе о возможном признании "Л/ДНР" в России
15 февраля российская Госдума проголосовала за обращение к президенту Владимиру Путину с призывом признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" – квазиреспублики на оккупированном Донбассе.
Мнение иностранных экспертов и политиков на этот счет разделились. Одни считают, что таким образом глава Кремля решил перевести фокус внимания с неудачного шантажа с вторжениям; другие уверены – именно факт признания станет началом полномасштабной войны России с Украиной.
Что еще пишут западные СМИ – читайте в подборке OBOZREVATEL.Фактический отказ от "Минска"
Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер подчеркивает, что Госдума "никоим образом" не могла инициировать обращение к Путину самостоятельно. А если российское руководство все-таки пойдет на признание террористов, то это будет означать фактический выход страны-агрессора из "Минских соглашений".
"Несомненно, Кремль организовал эту резолюцию – как часть продолжающейся кампании по давлению на Украину", – считает дипломат.
The Washington Post также называет решение российского парламента "шагом, который фактически сорвет зашедшие в тупик мирные договоренности 2015 года". А The Guardian считает, что Госдума "дала возможность поднять ставки в... кризисе без нападения на Украину". Издание предполагает, что хотя Путин вряд ли немедленно признает "Л/ДНР", но "воспользуется этим вариантом в качестве козыря, продолжая требовать гарантий безопасности от Запада".
Politico отмечает, что резонансное решение Госдумы "может поставить под угрозу дипломатические усилия, направленные на предотвращение более широкой войны" между Россией и Украиной. "Признание независимости двух областей на востоке Украины по сути аннулировало бы Минский процесс – набор соглашений, которые были подписаны в 2014 и 2015 годах и гарантировали, что эти области останутся частью Украины", – напоминают западным читателям журналисты.
Американский журнал Fortune констатирует, что "российские законодатели предоставили Путину еще один способ эскалации напряженности в отношениях с Украиной". Издание также полагает, что шаг Госдумы "вобьет гвоздь" в "Минские соглашения", хотя пока "неясно, что Путин будет делать дальше".Россия все еще готова развязать войну
New York Times оценивает решение Госдумы как "знак того, что Россия готова продолжать оказывать давление на Украину – даже вопреки сообщениям об отводе части войск из приграничных районов". Журналисты уверены, что признание боевиков еще больше повысит риск полномасштабной войны между РФ и Украиной.
"Сепаратисты заявляют о своих претензиях на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, однако контролируют лишь около трети этих земель... Резолюция [Госдумы] фактически дает Путину еще один козырь в переговорах с западными лидерами и еще один рычаг воздействия на Украину", – пишет издание.
Бывший посол США в Киеве Майкл Макфол анализирует и другие недавние события, связанные с эскалацией. В частности, демонстративное решение Путина продолжить переговоры на встрече с Сергеем Лавровым 14 февраля, отведение части российских войск от украинской границы и заявление главы Кремля о "геноциде" на Донбассе.
"Мы все ищем признаки того, что Путин склоняется к переговорам, а не к войне, потому что все мы хотим избежать войны. Но мы должны быть осторожны... Как может Путин стоять в стороне и наблюдать за "геноцидом" этнических русских (его фрейм, не мой)? Эта реплика Путина меня страшит", – признает дипломат.
Макфол прогнозирует, что обращение Госдумы к президенту может стать началом полномасштабной войны между Россией и Украиной. "Поскольку поддерживаемые Путиным сепаратисты не контролируют все эти территории [Донецкую и Луганскую области]", — разъясняет Макфол политический смысл возможного признания квазиреспублик.
The Guardian полагает, что зайдя в тупик переговоров с Западом, "Путин угрожает разрушить статус-кво". "Это может означать, что, помимо войны, Россия рассматривает и другие варианты для достижения своих целей, но также свидетельствует и о том, что Кремль теряет терпение", — делает вывод газета, напоминая о недавних словах Путина: "Мы хотим решить этот вопрос сейчас – вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса".
Политический аналитик Иван Преображенский напоминает, что в "конституции" псевдореспублик провозглашен суверенитет над всей территорией Луганской и Донецкой областей. Но по факту террористы контролируют только половину от этого.
"В итоге для России такое признание, учитывая ее реальную, в том числе военную, роль в жизни "ДНР"/"ЛНР", может стать путем к новой войне как минимум за оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей под юрисдикцией Украины. Даже если это не последует автоматически за признанием, угроза нового масштабного военного конфликта сохранится", – считает эксперт.
Учитывая недавние переговоры Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, аналитик сомневается, что Кремль пойдет на признание псевдореспублик. "Он пока отчетливо готов еще попробовать договориться. Ну а если не получится, то вот тогда-то нас может ждать второй тур обострения, вплоть до признания "ЛНР" и "ДНР" и боев за их "территориальную целостность", – пишет Преображенский.Попытка сохранить лицо
Российский журналист Константин Эггерт придерживается противоположного мнение, хотя и подтверждает, что признание украинских оккупированных территорий вполне реально. Особенно после отказала США и НАТО предоставить Кремлю так называемые "гарантии безопасности".
"Сказать: "Простите, не рассчитал последствия!" и отвести войска Путин не может. Это будет выглядеть глупо и беспомощно. А вот "взять под защиту от "украинских национал-радикалов" так называемые "ЛНР" и "ДНР" – то есть, фактически, легализовать российское военное присутствие в Луганске, Донецке и вокруг – вполне реально. Для начала, не вполне ясно, считать ли такую акцию "вторжением" и вводить ли санкции. Многие европейцы будут за то, чтобы не считать. И тогда Москва сможет требовать от Киева нового соглашения, взамен Минских, в котором обязательства Украины будут прописаны четко, и выполнять их нужно будет быстро и в одностороннем порядке", – отметил журналист.
"Это значит, что попытка запугать Украину и Запад концентрацией вооруженных сил не оправдалась, и теперь переходим к попытке запугать присоединением. При этом ведь присоединять никто не будет спешить, как и в случае с концентрацией вооруженных сил", – считает политолог Дмитрий Орешкин.
Аналогичного мнения придерживается и политолог Аббас Галлямов. По его словам, факт игнорирования ультиматума свидетельствует о том, что у Кремля может не быть другого выхода из ситуации кроме признания террористических формирований.
"Главный мотив Путина – нежелание выглядеть слабым, прогнувшимся и уступившим. Россия выставила ультиматум, а та сторона взяла и эти ультиматумы проигнорировала. А если не отреагировать, то ты выглядишь слабаком. Ты угрожаешь, замахнулся, а ударить боишься. Это старый уголовный закон: достал нож – бей. Надо что-то сделать, а что делать?" – размышляет он.
А немецкий военный эксперт Вольфганг Рихтер и вовсе считает, что постановлению Госдумы не следует придавать чрезмерное значение, признание "ДНР" и "ЛНР", по его мнению, – не тема для Путина, даже если депутаты этого и требуют. "Это противоречило бы намерению вести диалог", – говорит он, считая, что главное для Москвы – стратегическое равновесие, в первую очередь, с США, договоренность о неразмещении ракет и прочей военной инфраструктуры вблизи российских границ.
Что в итоге? Западные издания и эксперты разошлись в оценке решения российских депутатов. Однако большинство склонно считать, что признание террористов "ЛДНР" Путиным будет означать отказ России от "Минских соглашений" – единственного документа, на котором должен быть основан мирный процесс на Донбассе.