Дядя Джо, держи слово.

Уважаемый дядя, ты обещал, что если хотя бы один гражданин США пострадает в Украине, твоя страна ответит по-силовому.

Ну вот, сегодня орки убили журналиста из NYT – гражданина США Брента Рено.

Ну вот, время пришло. Ждем реакции. Надеемся, что это будет нечто большее, чем традиционное победкаться и разводить руками.

Мы уже привыкли, что слова наших западных партнеров расходятся с действиями. Но если так будет продолжаться, если вы будете грозны только на словах, то встречайте Путина в Литве и Латвии. В Польшу мы не пропустим, а вот в страны Балтии он зайдет.

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Есть ли шанс на соблюдение тобой слова?