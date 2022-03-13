Россияне убили гражданина США: Джо Байден, держи слово, дай силовой ответ

Орест Сохар
мнения
Политика / Мнения
1 минута
21
Россияне убили гражданина США: Джо Байден, держи слово, дай силовой ответ
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Дядя Джо, держи слово.

Уважаемый дядя, ты обещал, что если хотя бы один гражданин США пострадает в Украине, твоя страна ответит по-силовому.

Ну вот, сегодня орки убили журналиста из NYT – гражданина США Брента Рено.

Ну вот, время пришло. Ждем реакции. Надеемся, что это будет нечто большее, чем традиционное победкаться и разводить руками.

Мы уже привыкли, что слова наших западных партнеров расходятся с действиями. Но если так будет продолжаться, если вы будете грозны только на словах, то встречайте Путина в Литве и Латвии. В Польшу мы не пропустим, а вот в страны Балтии он зайдет.

Видео дня

Есть ли шанс на соблюдение тобой слова?

Источник:Facebook Ореста Сохара
УкраинаВойна в Украине 2022