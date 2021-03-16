Украина прервала заседание ТКГ из-за осужденной за терроризм 'эксперта' из Донецка

Во вторник, 16 марта, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по политическим вопросам смогла проработать всего час из-за того, что российская сторона привлекла к переговорам "эксперта" из Донецка Майю Пирогову. В Украине она осуждена на 10 лет за терроризм и объявлена в розыск.

Украинская сторона в соответствии с Минскими соглашениями попросила исключить Пирогову из рабочей группы, однако представитель ОБСЕ дипломат Пьер Морель заявил, что это не в его компетенции. Об этом рассказал Сергей Гармаш, журналист и представитель украинской делегации в ТКГ, на своей странице в Facebook.

В связи с этим Украина взяла перерыв, чтобы ТКГ урегулировала этот вопрос. Гармаш также обратил внимание на участие в переговорах людей из Луганска, приглашенных Россией, на что украинская сторона не давала согласия.

"Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины". Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ", – сообщил представитель Украины.

По словам Гармаша, на самом деле глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук вовсе не молчит и отметил, что надеется, что в среду, 17 марта, он поднимет этот вопрос на заседании.

"На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", – написал журналист.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пригрозил, что Вооруженные силы Украины будут силой отвечать на огонь по ним со стороны российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил убеждение, что у Киева "не существует никакого нового мирного плана" по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорят в украинском правительстве.