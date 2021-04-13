От і всі "секрети" російської зовнішньої політики по відношенню до України. Хоча ми їх і так знали. Але речниця МЗС РФ М. Захарова нарешті оголила їх нижче нижньої білизни.

А тепер фіксуємо, хто із наших антинатівців, українських федералістів та інших їх послідовників намагається різними способами синхронізувати свої публічні витребеньки до російських антинатівських постулатів. Я переконний. що ця заява це не просто оголена до безсоромності погроза Україні, а це і сигнал-вказівка своїй 5-й колоні в Україні для активізації антиукраїнської діяльності. Тобто наказ до готовності до часу "Ч". Простіше кажучи, гроші потрібно відробляти.

Не сумніваюсь, що наростаюча демонстративна ескалація Росією напруги біля наших кордонів буде синхронізована з провокативно одночасною акцією 5-ї колони в самій Україні. Тому нашій владі потрібно не спрощувати палітру подій. що наростають. Таку складну і дуже коштовну військово-політичну авантюру проти України Путін не буде робити, щоб просто полякати Україну. Це не в його стилі. Ніхто з супераналітиків -прогнозистів ні в Білому Домі, ні в штабквартирі НАТО не передбачав ні захоплення частини території Грузії, ні анексії Криму, ні розгортання повномасштабної війни на українському Донбасі. Всі вони самі потім зізналися, що вони не могли собі такого уявити. Зараз приблизно така ж ситуація. Але різниця тільки в тому, що Росія точно зробила необхідні висновки із деяких своїх невдач. А які висновки зробили ми ? І чи зробили взагалі. Тому без паніки, але Національну військову Раду із декількох найвищих професіоналів країни варто було б уже створити. Без державних посад і без зарплат. І не при РНБО, і не при ОП. А при Президентові України. Як тимчасовий дорадчий орган.

А тепер читаємо офіційну речницю МЗС РФ.

"Вступление Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям для украинской государственности," - об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", — отметила она.

В перекладі на просту мову: якщо Україна не послухається то Росія зробить так, що Україна втратить національну державність.