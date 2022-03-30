Россия перебрасывает в Украину войска из Южной Осетии и Абхазии, оккупанты готовят мобилизацию в ОРЛО – Генштаб

Россия перебросила в Украину подразделения с оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии. Всего созданы пять батальонно-тактических групп (БТГр) общей численностью около 2000 человек.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 30 марта. В то же время в ОРЛО готовятся провести новую волну мобилизации с 1 апреля.

С целью комплектования вооруженных сил Российской Федерации с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

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На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения. Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей , задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

По имеющейся информации, Вооруженные силы РФ и далее испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом . Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Группировкой группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты не достигли цели по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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