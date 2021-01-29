"Революция сверху" или "транзит власти", как это сейчас называют в РФ, начала набирать обороты. Протестные акции 23 января, наконец, сделали явным данный процесс, который до этого был для многих тайной. Для многих, но не для кремлёвских старцев, инициировавших его под давлением международной демократии, революций в Украине и в Беларуси, а также системного кризиса в самой РФ.

Кремль ещё осенью 2019 г. поручил политологам составить список идеологий и партий под выборы в Госдуму в сентябре 2021 г. "Старцы" рассматривают эти выборы как ключевой момент в процессе трансформации своей власти. Как нулевую точку отсчёта, сопоставимую по значению с первыми частично свободными выборами в Верховный Совет СССР весной 1989 г. Будущая Госдума воспринимается ими как информационная площадка и инструмент трансформации политикума от путинской автократии к республике олигархов.

Собственно, РФ и в данный момент является республикой "чекистов" и олигархов, но недостаточно эффективной и трансформация имеет три основные цель. Первая, – вывести эту олигархическую республику из тени и избавить от имиджа диктатуры и автократии, сбросив как балласт марионеточную фигуру Путина. Вторая цель, – урегулировать отношения между "силовиками" и олигархами. Вывести их в прозрачное правовое поле, покончив с практикой, когда "чекист" всегда прав и суд на его стороне, если дело до суда доходит. Третья цель, – решить внешнеполитические проблемы РФ. В первую очередь, добиться смягчения или полной отмены санкций против неё.

"Прекрасная Россия" Навального и профессора Соловья – это всё та же олигархическая и империалистическая Россия, лишь перегруппировавшаяся, поскольку "чекисты" достали там всех и доказали свою неэффективность. Какая-то капля либерализма в ней будет. Но именно капля и нежирная, поскольку идейных либералов на верху политического менеджмента нет, а влияние низовых либералов из "Яблока" ничтожно. Это констатирует и профессор Соловей, мечтавший их возглавить. Теперь он разочарован организационной и интеллектуальной их слабостью. С демократами ещё хуже. Они не только вряд ли смогут выбить из власти что-то существенное во время транзита, но и не смогут заявить о себе на выборах в сентябре.

Их нет в списке партий, который "кремлёвские старцы" в 2019 г. просили политологов и политтехнологов подготовить для выборов 2021 г. Русские националисты в него вошли и им прочат до 15%. Левую партию, копирующую КПРФ и обещающую в десятый раз построить правильный коммунизм или социализм, тоже предлагают создать и завести в Думу.

Строительство коммунизма по новой – это "вечные" российские "грабли". У Ленина коммунизм не получился, у Сталина не получился, Хрущёву не удался, у Брежнева не вышло, Горбачёв не смог вернуть СССР к чистоте ленинских идей, Воронин строил его почти 10 лет в Молдове и выстроил невесть что. Но в РФ с седьмой попытки во главе с новым вождём – Грудиным, Удальцовым или Платошкиным, коммунизм непременно получится. Если опять не такой, как хотелось, то хотя бы китайского типа в виде капитализма под руководством компартии. Главное, чтобы компартия была у руля, а в названии и конституции страны было записано "Мы строим коммунизм". Всё остальное ерунда, оппортунизм и ревизионизм.

На России коммунизм – это всегда ходовой политический товар, продажи которого растут во время кризисов. Поэтому "старцы" согласны с политологами, что новая левая партия в Думе будет к месту. Шестую попытку построить коммунизм надо поддержать, но этот рынок лучше демонополизировать, чтобы на нём торговала не только одна КПРФ Зюганова. Левые не пугают "старцев". Они не только по личному опыту знают, какой-бы социализм левые не строили, хоть с человеческим лицом, хоть безликих масс, хоть боливарианский, но в итоге всегда выходит олигархат с реальным вождём типа Чавеса или марионеткой типа Мадуры. Однако, великую трансформацию затевают для того, что закрытое акционерное общество "Россия" сделать открытым акционерным обществом, а не наоборот, как предлагаю левые. И точно не для того, чтобы товарищ Зюганов перераспределил за взятки должности и нефтяные скважины. С этим и без Зюганова справятся. Поэтому, рынок коммунизмов и социализмов подлежит демонополизации. В КПРФ знают об этом и сидят тихо-тихо, чтобы не раздражать "старцев" и не накликать на свою голову демонополизацию коммунизма ударными темпами.

На рынке борьбы с коррупцией и за чистоту рядов под Навального давно заложена мина в виде партии "Народ против коррупции", которую с июля 2020 г. возглавил Роман Путин, как считается, двоюродный племянник того самого Путина. Партия с подобным названием была в РФ ещё с 2011 г., но признаков партийной жизни не подавала и в выборах не участвовала. По этой причине в 2020 г. ей пришлось формально пройти перерегистрацию, пока Фонд по борьбе с коррупцией Навального унавоживал почву. Сейчас самое время разыграть занятный, но рискованный политтехнологический сюжет "Навальный и Путин против Путина", чтобы в итоге заменить Вову Путина на Рому Путина. Возможно, это и имел в виду начальник Думы Вячеслав Володин, когда в июне 2020 г. ответил "А после Путина будет Путин" на вопрос журналиста "Газеты.ру". С Путиными на России, как с коммунизмом, – хотим такого же, но правильного, с человеческим лицом и без болезни Паркинсона. Может и сработать. Особенно с учётом, что рынок наполнен Путиными не так, как коммунизмами.

Независимо от того, какими путями пойдёт трансформация политикума на России, место в нём для антиимперской партии не предусмотрено. Российская "революция сверху" лезет в то же болото империализма, в котором увязла армянская "революция снизу", когда не смогла за два года вернуть территории, отнятые у Азербайджана. Из его смрада Москва до сих пор пытается свить аркан для Армении.

Но "Прекрасная Россия" Навального и Соловья – баба ушлая и понимает, обстоятельства сложились уже так, что Донбасс вернуть Украине придётся, как ни крути и сколько не говори о некой гражданской войне. Недавний шабаш рашистов в Донецке и прощальная гастроль Маргариты Симоньян призваны скрыть это.

За Крым, Абхазию и округ Цхинвали торговаться ещё можно, но ОРДЛО и Приднестровье вернуть придётся. Возможно, придётся вернуть Грузии и Цхинвали, именуемый Москвой "Южной Осетией", но Абхазию можно пытаться оставить себе. Японии придётся вернуть Курилы, причём, чем быстрее, тем с меньшим числом островов. Придётся вернуть Эстонии районы, отняли у неё после 1944 г., поскольку это мелкая мелочь. Ещё придётся уволить Лаврова за его наркотические видения о гражданской войне в Украине и "бандеровцах", а также выдать Гиркина для суда в Гаагу, – за сбитый самолёт кто-то должен ответить. Лавров и Гиркин – это совсем уж мелочи.

"Прекрасная Россия" всё это плюс обещание исправиться плюс обязательство вступить в коалицию против Китая планирует выменять у администрации Байдена за снятие санкций и полную амнистию для себя, вплоть до возвращения РФ в "Большую восьмёрку". Нечто вроде новой "перезагрузки" а-ля Обама или "сделки века", которую Трамп предлагал палестинцам.

Не буду анализировать все ходы, которые делают в Москве, Вашингтоне, Пекине, Париже, Брюсселе, Токио, Нью-Дели и в других столицах. Инаугурации Байдена и тайванцы на ней, приграничные обострения у Китая с Тайванем, Индией и Японией, заявление Госдепа США о геноциде уйгуров и другие действия указывают на формирование почти вселенской коалиции против Китая. Формирование её облегчается тем, что у КНР, в отличие от РФ, нет даже таких союзников как Сербия и Армения. Единственный друг китайских коммунистов – Мадуро, слишком труслив, коррумпирован и живёт далековато, чтобы в Пекине воспринимали его всерьёз. Может ещё кто-то в Африке, но это погоды не делает. Поэтому Китай и поспешил заключить с ЕС торговое соглашение, которое в случае острого конфликта станет пустой бумажкой. Но пока оно успокоительное для всей КПК.

"Единая Россия" сосредоточена на передаче власти "Прекрасной России", но уже спешит застолбить себе место в коалиции против Китая. Москва в 2014 г. с перепуга от Украинской революции кинулась в объятия Пекина, а теперь ведомство Шойгу изучает можно ли отнять у Китая добычу нефрита и производство опиума в Мьянме (Бирме) и показать Вашингтону, что оно готово к совместной борьбе. Пекин через китайских и других этнических коммунистов в областях Качин, Кокан и Шан на севере Мьянмы создал лет двадцать назад у своей границы подобие ОРДЛО, откуда вывозит нефрит, лес и опиум. Добыча нефрита оценивается в 30 $ млрд. в год. Ни одно правительство Мьянмы, коммунисты, социалисты, демократы и просто военные, не смогло выбить этих "ополченцев". С предложение помочь сделать это в Мьянму 21 января слетал Шойгу.

Шойгу, как сообщают официальные источники РФ, вёл переговоры не просто о продаже правительству Мьянмы вертолётов, бронетехники и стрелкового оружия, это Москва делала и раньше малыми дозами, а о широком военном сотрудничестве. На практике это означает, в ведомстве Шойгу решили создать пару ЧВК для Мьянмы вслед за Сирией, Ливией, ЦАР и другими. Минобороны РФ вошло во вкус торговли солдатами и ищет новые рынки, а заодно демонстрирует Вашингтону, что войдёт в коалицию против Китая не безвозмездно. Раз уж Донбасс и Приднестровье надо вернуть, то хотим за труды китайскую долю в Мьянме.

Визит Шойгу в Мьянму – это явный антикитайский ход Москвы и, что не столь очевидно, в рамках идущего транзита власти. Странное заявление Гиркина через пять дней после него о том, что Шойгу и Собянин готовят переворот, делает эту связь более очевидной. Та группа в ФСБ, которая шесть лет держит Гиркина в эфире, крайне недовольна Навальным и транзитом власти, и начинает ставить "палки в колёса". То, что Гиркин не скупится на негатив в адрес Навального, естественно, но такая информационная атака на Шойгу и Собянина видимых причин не имеет. Зато имеет невидимую – Шойгу и Собянин играют в той команде "Единой России", которая уже негласно вошла в команду "Прекрасной России", и Гиркин становится рупором их оппонентов.

Положение у Гиркина критическое. Навальный и "Прекрасная Россия" выдадут его для суда в Гаагу хоть живым, хоть тушкой для ДНК-экспертизы. Ему остаётся или застрелиться как офицеру, или сгореть в лифте как Павлов "Моторола", но более основательно, чтобы для анализов ничего не осталось, или самому устроить путч, в подготовке которого он обвиняет Шойгу и Собянина.

Гиркин выбрал третье и заявил, Шойгу и Собянин готовят второе ГКЧП, которое будет фиктивным или бездарно провалится. Разумеется, успешный и правильный путч может сделать только Гиркин (Стрелков), эксперт в сфере подавления революций и восстаний, а также организации контрреволюционных выступлений.

Подготовку правильного ГКЧП Гиркин начал сразу после обвинений Шойгу и Собянину, и сообщил, что если Навальный его выдаст в Гаагу, где кормят и телевизор в камере есть, то донбасским "ополченцам" будет гораздо хуже. Их с семьями Навальный отдаст в украинские концлагеря, а там еды и удобств нет, и обращение зверское, поскольку Украина – это не ЕС. Гиркин готов был развить эту тему и, вероятно, рассказал бы ещё о пытке "видосиками" с Зеленским, но вовремя остановился, поскольку вспомнил, что лично он всеми силами мешал "народу Донбасса" вступить в ЕС и сидеть на нарах как белые люди. Оказывается, не за те они нары воевали.

Для исправления этой ошибки Гиркин предложил своим бывшим подчинённым приехать с Донбасса в Москву и повоевать с Навальным в рядах самого правильного в мире ГКЧП. Его собеседник – прожжённый имперец Максим Калашников, тут же многозначительно сообщил, что ему в ночном джипе один богатый дядя уже пообещал дать денег на это.

Гиркин и Калашников сейчас не самые успешные клоуны из цирка ФСБ. Их в этой нише обходят Кургинян с Прилепиным и другие. Интересно даже не то, что ФСБ ищет в ОРДЛО добровольцев для битья москвичей, это уже бывало, хотя и не в таких масштабах. Гораздо интересней, что противники "великой трансформации" наезжают на преданного Шойгу, а заодно и на никакого Собянина. То, что оба из-за своего служебного положения в курсе кремлёвских тайн транзита власти не меньше профессора Соловья, сомнений не вызывает. Этот "наезд" свидетельствует, что оба знают, куда клонится линия партии и норовят принять правильный угол наклона.

Но на Собянина "наезжают" не так за это, как за другое. "Наезжать" на него начали ещё весной 2020 г. через профессора Соловья, и не только через него, из-за мер по карантину. Если Гиркин сейчас обвиняет Собянина в подготовке путча, то тогда винили в том, что он якобы уговорил Путина назначить его преемником. Реальность более прозаична. Собянин из Сибири и привёз за собой много стройбригад, которые стали теснить на этом рынке Москвы старые фирмы Лужкова, Батуриной и остальных. Газетные публикации об уличной плитке и бордюрах в Москве – отзвуки этой войны "сибирских" с "московскими", а также борьбы за то, чья фирма лучше подметает тротуары. Условные "сибиряки" на рынке подметания смогли потеснить и фирмы, аффилированные с ФСБ.

Когда в 2020 г. запуск транзита власти перестал быть тайной для многих в Москве, то они сообразили: открывается окно возможностей решить свои земные проблемы. Бакалейщики не просто стали грузить кардинала Ришелье своими проблемами, а строить схемы их решения, минуя кардинала, как мог бы написать Дюма-отец.

В целом всё напоминает рубеж века, когда Украина шла от президентско-парламентской олигархической республики Кучмы к своему первому Майдану, к ограничению полномочий президента и произвола олигархов, к более широкой демократии. Заповедником олигархата оставался только Донбасс, до тех пор, пока туда не вломился Гиркин и не разрушил всё до основания. Именно Гиркин, а не Юлия Тимошенко обнёс Донбасс колючей проволокой, и особенно тщательно со стороны РФ.

Россиянам, чтобы понять, что происходит, лучше искать аналогии в истории Украины, а не в СССР времён Перестройки. Навальный – это не второй Ельцин, а некоторый аналог Ющенко, поскольку предстоит решать схожие задачи. Но не факт, что решать их будет он в качестве президента, а не кто-то другой. Аналогия самая общая, поскольку другие условия и РФ – это не Украина. Она в своём социогенезе отстаёт от Украины лет на двадцать. Сейчас даже трудно сказать, РФ в ситуации близкой к президентским выборам и Майдану 2004 г. или в ситуации парламентских выборов 2002 г., когда в Верховной Раде сложилась широкая антиолигархическая оппозиция против Кучмы и Януковича как его преемника. Второе пока представляется ближе к истине: антипутинская коалиция в РФ лишь начинает оформляться.

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