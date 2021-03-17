Россия откровенно врет и манипулирует по мирному плану для Донбасса, – Арестович

Россияне на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) откровенно врут и манипулируют фактами, называя "мифом" мирный план для Донбасса, который подготовили Украина, Франция и Германия.

Об этом заявил советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24". Его мнение разделяют и члены на переговорах с украинской стороны.

"Россияне откровенно врут. Они прекрасно знают об этом плане, потому что он происходит не односторонне и Россию не ставят перед фактом, а в рамках общения на уровне политических советников. Его представляют главы МИД Франции и Германии соответственно. Здесь россияне изображают некое политическое лицемерие, говоря, что они об этом ничего не знают. Эти кластеры согласованы с ними", – отметил он.

В то же время добавил, что не может сообщить конкретные очерки, поскольку сам о них не знает, они сохраняются конфиденциально. По его словам, ничего принципиально нового в этом плане нет.

"Я точно знаю, что там нет зрады, пересечения красных линий. Там, скорее всего, привязано к конкретным пунктам, которые были достигнуты ранее в "нормандском" и "минском" форматах, просто последовательности их выполнения. Ничего не добавляется к уже существующим "нормандским" и "минским" соглашениям, и не может быть добавлено, так как Франция и Германия не будут перекидывать эти договоренности, в которых они являются посредниками и гарантами", – заявил Арестович.

В том, что Москва манипулирует, якобы не видела новых предложений Германии и Франции по Донбассу, убежден и представитель оккупированных территорий в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По его словам, члены ТКГ от Украины не видели предложений по мирному урегулированию, которые Франция и Германия передали России. При этом, сказал он в комментарии "Радио Свобода", эти предложения точно видела российская сторона – поскольку ее представитель Дмитрий Козак уже реагировал на них ранее.

"Не только я, но и, думаю, вся делегация, по крайней мере, Кравчук тоже, узнали об этом предложении по кластерам (так оно называется), когда полтора месяца назад Дмитрий Козак ворвался на заседание ТКГ, чтобы заявить, что никакой дорожной карты "нормандский формат" для Минских договоренностей нарабатывать не будет, так как "нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Тогда мы узнали, что ведется работа над еще какими-то предложениями. Затем на каждом заседании ТКГ Россия и ее марионетки спрашивали: почему мы обсуждаем план Кравчука, поданный им в ноябре, если уже нарабатывается другой план?" – пояснил представитель ОРДЛО на переговорах.

Он добавил, что именно тогда Козак дал понять: РФ невыгодны эти предложения. Поэтому говорить, что Москва их не видела, добавил Гармаш, это очевидная манипуляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак выразил убеждение, что у Киева "не существует никакого нового мирного плана" по Донбассу. В Кремле его назвали "мифом", а украинскую сторону обвинили в намерении "затянуть конфликт".