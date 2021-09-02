Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной: в МИД ответили

Россия отказалась поддерживать продление мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе. Речь идет о российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины. Там решение Москвы назвали саботажем Минских соглашений.

В МИД пояснили, что в параграфе 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года предусмотрено обеспечение постоянного действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границе между Украиной и Россией.

"Рассматриваем такое решение как свидетельство планов России продолжать увеличивать поставки оружия, военного оборудования, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей, что может повлечь эскалацию конфликта", – сказано в заявлении ведомства.

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Также подчеркивается, что обеспечение прозрачности на границе является неотъемлемой частью для прекращения российско-украинского вооруженного конфликта.

Решение РФ раскритиковали и в США. Как отметили в миссии Соединенных Штатов в ОБСЕ, Москва таким образом демонстрирует, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не в приоритете.

В посольстве США в Украине добавили, что разочарованы, потому что присутствие наблюдателей было ключевым для укрепления доверия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский президент Джо Байден согласовал предоставление Украине дополнительной военной помощи на 60 миллионов долларов. Решение было принято из-за увеличения военной активности РФ на границе.