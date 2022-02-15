Россия отказалась от участия во встрече ОБСЕ, созванной Украиной. Все подробности

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что РФ не планирует принимать участие во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОСБЕ), которую инициировала Украина. Примечательно, что в Москве свой отказ ничем не аргументировали.

О решении отказаться во встрече ОБСЕ заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Отвечая на вопрос журналистов о готовности России принять участие во встрече Грушко сказал: "Нет, не будем".

Примечательно, что Россия не ответила на запрос Украины по поводу точного количества войск возле границы и цели их пребывания там. По этой причине власти обратились в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом Украина Она воспользовалась Венским документом, который ОБСЕ приняла в ноябре 2011 года. Согласно ему, при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.

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Напомним, 15 февраля граничащие с Украиной подразделения Южного и Западного военных округов российских вооруженных сил начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал внимательно относиться к информации и не нагнетать панику из-за возможного вторжения РФ. По его словам, именно информационная война Кремля против нашей страны сейчас в разгаре.

Панические настроения о возможной полномасштабной атаке российских войск в Украину за последние дни достигли критического уровня. Президент США Джо Байден провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и ЕС, после которого ряд государств призывали своих граждан как можно быстрее покинуть украинскую территорию. Более того, на фоне слухов иностранные издания даже начали называть дату наступления, а россияне – распространять фейки о "начале боевых действий". О том, что происходит на самом деле и стоит ли украинцам паниковать, – читайте в материале.