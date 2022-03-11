Многие думают, что в действиях Путина есть какая-то рациональность, пытаются найти прагматичные интересы.

А этого нет.

Почему СССР вторгся в Афганистан? А потому что мог себе это позволить. Стал ли СССР от этого сильней? Нет, это стало одной из причин развала, в этом не было прагматичных интересов.

Почему Россия вторглась в Украину? Потому что может себе это позволить. Станет ли Россия от этого сильней?

Украинский народ восстал против агрессора, потому что Путин решил уничтожить украинскую нацию. И в результате Россия несет огромные потери.

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Россию не просто обложили санкциями - Россию обнесли забором как чумной барак. Таких санкций не было никогда против СССР, это беспрецедентно в мировой истории. Сопротивление Украины превратило Россию в безусловную империю зла, а гражданин России стало синонимом - соучастник преступлений Путина.

Путин сам очень далеко отсадил Россию на дальний край стола, и уже никто в мире не хочет к нему приближаться, кроме таких же изгоев как он.

В действиях Путина нет ничего прагматичного, ничего рационального, ничего логичного.

Это мессианство, маниакальное мессианство.

Россия ведет войну с украинской нацией, которая выбрала общую судьбу - сопротивление. И в этой войне Россия не может победить. Нет ничего более прагматичного, чем национальные интересы, и нет ничего более хлипкого, чем власть, которая сидит на дубинках и штыках.

Россия обречена, и эффект Украины развалит ее также, как СССР развалил эффект Афганистана.