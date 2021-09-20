Россия может пойти не только на обострение, но и перейти к реальным боевым действиям на юге Украины, – Наев

Российская Федерация способна перейти к прямой военной эскалации юга Украины в любое удобное время для Кремля. Очевидной причиной для такого решения может стать продвижение на международном уровне "Крымской платформы" для деоккупации украинского полуострова.

Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал Командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев. В качестве подтверждающего аргумента он обратил внимание на стремительную милитаризацию оккупированного Крыма.

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что Россия в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако, инициирование руководством нашего государства работы "Крымской платформы" может привести к реальным боевым действиям. Целью станет исключение возможности деоккупации нашего полуострова дипломатическим путем", – заметил военный.

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