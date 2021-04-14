Россия может планировать "грузинский сценарий" на Донбассе – Минобороны

В Министерстве обороны Украины не исключили, что Россия планирует повторить на Донбассе грузинский сценарий 2008 года, когда Грузия лишилась Южной Осетии.

Об этом свидетельствуют провокации и раздача российских паспортов на оккупированных территориях, считает министр обороны Андрей Таран, передает "Сегодня".

Он подчеркнул, что впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России у украинских границ.

"Россия способна планировать для Украины повторения грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения ВСУ в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта", – сказал министр.

Таран считает, что самым мощным сигналом для Кремля, который поможет не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление нашей стране в ближайшее время плана действий по членству в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам главы государства, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.