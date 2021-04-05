Несмотря на всю риторику с двух сторон, ни российские войска не собираются вторгаться на территорию Украины, ни украинские – на территорию Донбасса.

А вот пиар-война не прекращается ни на минуту, она идет непрерывно, потому что выгодна обеим сторонам – и России, и Украине. Своих избирателей надо держать в тонусе, а порадовать их особо нечем. Поэтому украинские политики все время объясняют, что завтра "мордор" вторгнется на территорию Украины, а российские СМИ – что "украинские фашисты и бандеровцы ворвутся на Донбасс и устроят там геноцид".

Врут обе стороны, чтобы поддерживать тонус избирателей. Но пиар война и реальная война имеют между собой мало общего.

Реальные боевые действия бессмысленны для обеих сторон. Даже если они начнутся – то так же быстро и закончатся. Через два дня примчатся "макроны и меркели", и другие представители Евросоюза, быстро все это закончится, и войска вернутся примерно туда, откуда вышли. Так было в 2008 году во время Грузинской войны.

Вот почему Азербайджан во время последней войны в Нагорном Карабахе сумел добиться таких успехов? Потому что не было никаких соперников, и никто не кричал "остановитесь, мы наложим санкции". Европе было наплевать, Россия умыла руки, а Турция поддерживала Азербайджан. Баку собрал большую силу и смог выбить армян из деревень рядом с Карабахом.

Конечно, физически Россия могла бы разгромить украинскую армию и дойти хоть до Киева. Но это большие жертвы, может быть, даже десятки тысяч погибших со стороны России. Будет ли довольно с этого российское общество? Нет и никогда. Люди будут страшно раздражены и обозлены, а рейтинг Путина сильно подломится. Не будет никакого восторга, а лишь общее раздражение.

Можно захватить несколько регионов, которые рядом с Донбассом, только кому они нужны? Так Кремль кормит 2 млн человек, а будет кормить 2 млн 200 тыс. В чем счастье? Да, по телевизору можно было бы объяснить, что вот это украинцы напали, а Россия их защитила. Если бы как-то это удалось объяснить, то какой-то энтузиазм у россиян это бы вызвало.

Но для этого нужны какие-то поводы. И если украинская армия не нападет, как это объяснить чисто технически, если в реальности нет никакого повода? Как мне кажется, такой возможности нет.

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