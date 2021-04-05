Незважаючи на всю риторику з обох сторін, ні російські війська не збираються вторгатися на територію України, ні українські – на територію Донбасу.

А ось піар-війна не припиняється ні на хвилину, вона йде безперервно, тому що вигідна обом сторонам – і Росії, і Україні. Своїх виборців треба тримати в тонусі, а порадувати їх особливо нічим. Тому українські політики весь час пояснюють, що завтра "Мордор" вторгнеться на територію України, а російські ЗМІ – що "українські фашисти та бандерівці увірвуться на Донбас і влаштують там геноцид".

Брешуть обидві сторони, щоб підтримувати тонус виборців. Але піар війна і реальна війна мають поміж собою мало що спільного.

Реальні бойові дії безглузді для обох сторін. Навіть якщо вони почнуться – так само швидко і закінчаться. Через два дні примчаться "макрони і меркелі", й інші представники Євросоюзу, швидко все це закінчиться, і війська повернуться приблизно туди, звідки вийшли. Так було у 2008 році під час Грузинської війни.

Ось чому Азербайджан під час останньої війни в Нагірному Карабасі зумів домогтися таких успіхів? Тому що не було ніяких суперників, і ніхто не кричав "зупиніться, ми введемо санкції". Європі було наплювати, Росія умила руки, а Туреччина підтримувала Азербайджан. Баку зібрав велику силу і зміг вибити вірмен із сіл поруч з Карабахом.

Звичайно, фізично Росія могла б розгромити українську армію і дійти хоч до Києва. Але це великі жертви, можливо, навіть десятки тисяч загиблих з боку Росії. Чи буде задоволене від цього російське суспільство? Ні і ніколи. Люди будуть страшно роздратовані і розлючені, а рейтинг Путіна сильно підломиться. Не буде ніякого захоплення, а лише загальне роздратування.

Можна захопити кілька регіонів, які поруч з Донбасом, тільки кому вони потрібні? Так Кремль годує 2 млн осіб, а годуватиме 2 млн 200 тис. В чому щастя? По телевізору можна було б пояснити, що ось це українці напали, а Росія їх захистила. Навіть якби якось і вдалося це пояснити, якийсь ентузіазм у росіян це би викликало.

Але для цього потрібні якісь приводи. І якщо українська армія не нападе, як це пояснити чисто технічно, якщо в реальності немає ніякого приводу? Як мені здається, такої можливості нема.

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