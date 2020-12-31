Россия хочет смерти для Украины как государства, – Кулеба

Россия в переговорах в "нормандском формате" любит играть в длинную, поэтому сторонам кажется, будто бы она что-то выжидает. Но и так очевидно, что глобальной стратегией страны-агрессора является желание "смерти для Украины как государства".

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в РФ правда ждут не только смены лидеров Германии и Франции в "нормандском формате", но и определения четких контуров политики новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

"РФ надо отдать должное – она умеет играть в длинную. У них есть возможность поддерживать незыблемость своей политической линии по одной простой причине. Во всех остальных странах президенты и премьеры меняются, а в России – нет. Такая система", – пояснил он.

По его словам, с уходом с политической сцены немецкого канцлера Ангелы Меркель, в "нормандском формате" останется только один человек, который стоял у его истоков и подписывал Минские договоренности – президент РФ Владимир Путин. С ним, добавил Кулеба, Россия всегда чего-то ждет. В частности глобально – "смерти Украины как государства".

"Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. На пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но ответ на все эти ожидания очень простой – не дождетесь", – подчеркнул он.

Министр отметил, что Украина будет развиваться как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Хотя юридически и политически, добавил он, украинское государство будет принадлежать к западному миру. И вот когда Россия смирится с этим фактом и воспримет его, то "ей станет намного легче".

"России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы будем гнуть свою линию. Поэтому президент Украины постоянно подчеркивает – мир на украинских условиях. Если бы речь шла о том, чтобы принять мир на российских условиях – то пожалуйста, в любой момент. Но позиция президента очень четкая по этому поводу. И мы получим мир на приемлемых (условиях. – Ред.) для Украины", – подытожил Кулеба.

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