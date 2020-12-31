Росія хоче смерті для України як держави, – Кулеба

Росія в переговорах у "нормандському форматі" любить грати у довгу, тому сторонам здається, ніби вона щось вичікує. Але й так очевидно, що глобальною стратегією країни-агресора є бажання "смерті для України як держави".

Про це в інтерв’ю ТСН заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у РФ справді чекають не тільки зміни лідерів Німеччини та Франції у "нормандському форматі", а й окреслення чітких контурів політики нової адміністрації обраного президента США Джо Байдена.

"РФ треба віддати належне – вона вміє грати в довгу. У них є можливість підтримувати непорушність своєї політичної лінії з однієї простої причини. В усіх інших країнах президенти і прем’єри змінюються, а в Росії – ні. Така система", – пояснив він.

За його словами, з відходом із політичної сцени німецької канцлерки Ангели Меркель, у "нормандському форматі" залишиться тільки одна людина, яка стояла біля його витоків і підписувала Мінські домовленості – президент РФ Володимир Путін. Із ним, додав Кулеба, Росія завжди чогось чекає. Зокрема глобально – "смерті України як держави".

"Ми маємо бути тут абсолютно відвертими. І на шляху до цієї мети вони постійно чогось чекають. То зміни влади в Україні, то зміни влади в іншій країні, то якихось економічних криз. Це дійсно їхня стратегія. Але відповідь на всі ці очікування дуже проста – не дочекаєтеся", – підкреслив він.

Міністр зазначив, що Україна буде розвиватися як країна західного світу з дуже міцними і глибокими зв’язками з Азією, Африкою, Латинською Америкою. Хоча юридично і політично, додав він, українська держава належатиме до західного світу. І ось коли Росія змириться з цим фактом і сприйме його, то "їй стане набагато легше".

"Росії вже теж важко всю цю історію тягнути. Але, попри те, яка у неї стратегія, ми маємо гнути свою лінію. Тому президент України постійно наголошує – мир на українських умовах. Якби йшлося про те, щоб прийняти мир на російських умовах – та будь ласка, в будь-який момент. Але позиція президента дуже чітка щодо цього. І ми отримаємо мир на прийнятних (умовах. – Ред.) для України", – підсумував Кулеба.

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