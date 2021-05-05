Переброска Россией дополнительных сил в Азовское море, в том числе с Каспия, является прямой угрозой для Украины. Москва стремится не только заблокировать прохождение украинских кораблей через украинскую часть Азовского моря, но и создать условия, при которых работа портов в Украине станет невозможной.

Можно сказать, что это та программа минимум, которую в Кремле запланировали, пока Россия, как считают у Путина, не взяла под свой контроль территории Юга и Востока Украины.

Очень похоже на то, что в Москве решили экономически уничтожить Украинское государство и там готовятся к тому, чтобы шаг за шагом заблокировать работу Одесского, Херсонского, Николаевского, Бердянского и Мариупольского портов.

А поскольку блокада украинских портов без блокады украинских территориальных вод невозможна, кремлевцы готовятся развернуть эту блокаду.

Для Путина очень важно, чтобы Украина не имела возможности экспортировать металл и зерно через порты Азовского моря. А вместе с тем, что в случае достройки “Северного потока-2” Россия готовится к прекращению транзита своего газа в Европу через Украину, все это может очень сильно ударить по украинской экономике.

Российская Федерация хочет поставить Украину на колени, чтобы потом диктовать ей свои условия.

При такой критической ситуации, Украина должна поднимать вопрос незаконного блокирования Азовского моря Россией в ООН. И одновременно обратиться к Соединенным Штатам, Великобритании, Канаде и другим нашим западным союзникам с просьбой поддержать украинское требование ввести новые санкции против Российской Федерации из-за ее противоправных действий на Азовском море.

После оккупации в 2014 году украинского Крыма, Россия начала вести себя все более нагло и на других территориях Украины. И Москва продолжает прессинговать на всех возможных направлениях.

Поэтому “азовский вопрос” нужно рассматривать в комплексе деоккупации Крыма и Донбасса.

А если Путин не отступится от Украины, прекращать российский экспорт газа и нефти в Европу. Ведь эти газонефтяные доллары являются основным спонсором агрессии РФ в Украине.

А пока что США и ЕС вполне могли бы ввести санкции в отношении российских портов в Азовском море. Которые должны были бы продолжаться до тех пор, пока Москва не прекратит блокирование свободного судоходства для украинских судов.

Нельзя исключать того, что Кремль умышленно нагнетает ситуацию на Азовском море, чтобы потом попытаться обменять снятие блокады на возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым.

Россия шантажистское государство, поэтому от нее можно ожидать чего угодно. Однако все ее противозаконные действия должны пресекаться, а международная общественность на них соответственно реагировать.

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