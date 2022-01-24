На российских площадках серого сегмента сейчас массово стали распространяться фото и видео, якобы, американских наёмников на линии фронта на Донбассе.

Очевидно, что все эти материалы были заготовлены заранее, чтобы начать масштабный их вброс накануне некой провокации.

Как известно, ещё в декабре 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу распространял фейк о том, что на Донбасс прибыли некие американские ЧВК для того, чтобы осуществить химическую атаку.

Видео дня

Вот только те военные, которых показывают сейчас российские пропагандисты, на химиков уж совсем не похожи. Кроме того, подобного рода фотосессии с соответствующей амуницией с лёгкостью можно было бы снять и на оккупированной части Донбасса. Более того, не так давно я публиковал большой материал с перечнем амуниции и средств иностранного производства, которые используют российские ССО.

Фактически, российские спецназ экипирован, прямо скажу, по стандартам НАТО и инсценировать для него присутствие некое иностранного спецназа на Донбассе не так уж и сложно. Достаточно надеть свою повседневную экипировку. Но даже не в этом дело.

Обратите внимание на фото №3.

На нём изображён грозный и дерзкий “американец” с устрашающим шевроном на шлеме, в виде черепа и двух скрещённых сабель. Пиратская символика, призванная повергать в страх и ужас.

А теперь, самое интересное. Это шеврон российских ССО, используемый россиянами, со времен начала официальной части военной операции в Сирии.

Что тут скажешь. Занавес! Отдыхайте девочки, ибо скучно...

Хотя нет. Занавес пока опускать рано. Ведь если Россия пошла на такую инсценировку, явно готовившуюся заранее, значит не за горами и провокация. Опять-таки, по давно нам известному “химическому” сценарию и всем вытекающим из него последствиям.