Российским генералам сообщили о подозрении в причастности к убийству бойцов ВСУ под Иловайском

Главное следственное управление СБУ сообщило двум российским генералам о подозрении в вероломном убийстве украинских защитников возле Иловайска. Им инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил сайт Офиса генерального прокурора. По данным следствия, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ и начальник Центрального командного пункта Генштаба российских Вооруженных Сил в августе 2014 организовали и осуществили убийство украинских военных возле м. Иловайск во время их выхода из окружения так называемым "зеленым коридором".

Несмотря на то, что имена подозреваемых в Офисе генпрокурора не называют, их можно идентифицировать по указанным должностями. Речь идет о генерал-полковнике Сергее Истракове, который в 2014 году был начальником Главного штаба Сухопутных войск – первым заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ. А также о генерал-полковнике Михаиле Мизинцеве, который в то время был начальником Центрального командного пункта РФ.

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После Иловайска генералы продолжили ведение агрессивной войны в 2014-2015 годах против Украины, управляя вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований.

Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность (ч.3 ст.110), ведение агрессивной войны (ч.2 ст.437) и нарушение законов и обычаев войны (ч.2 ст.438).

Украина планирует объявить их в розыск.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, битва за Иловайск стала одним из переломных моментов войны, после чего Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне. Тяжелые человеческие потери заставили украинские власти заключить так называемое Минское перемирие в пределах контактной группы Украина – Россия – ОБСЕ с привлечением представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.