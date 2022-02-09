Российские пропагандисты расхвалили украинские заправки, – Голобуцкий об очередном скандале с 'БРСМ-Нефтью' и ее владельцем

Один из главных российских пропагандистских ресурсов, запрещенный в Украине, выпустил статью в поддержку владельца сети заправок "БРСМ-Нефть" Андрея Бибы, попавшего в базу "Миротворца", и его бизнеса. Об этом пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем Telegram.

По словам Голобуцкого, на одном из главных российских пропагандистских ресурсов, который изначально был информационным оружием оккупации Крыма и войны на Донбассе, появилась статья в поддержку владельца сети "БРСМ-Нефть" Андрея Бибы и его бизнеса.

Голобуцкий также приводит цитату из статьи на российском ресурсе:

"Сеть заправок "БРСМ-Нефть" и ее владелец Андрей Биба, несмотря на беспрецедентное давление со стороны украинских властей и радикальных националистов, продолжают финансировать духовные, общественные и политические инициативы, направленные на единство русского мира".

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Как пишет Голобуцкий, подобных изречений в этой статье еще немало, вспоминают там и финансирование Андреем Бибой протестов против приезда Вселенского патриарха.

"В принципе, ничего нового в этом опусе кремлевских пропагандистов нет. Все вышеупомянутые факты известны публично и не слишком отрицаются самим Бибой. Также это далеко не единственная публикация за последнее время на российских ресурсах, где упоминается "меценат" Биба… Настораживает другое – появление этой публикации сейчас свидетельствует о сигнале российской агентуре и симпатикам "русского мира" внутри Украины. Мол, мы с вами, готовьтесь – мы отблагодарим за вашу поддержку, когда придет время", – отмечает эксперт.

Голобуцкий также напоминает, что весомую поддержку российской интервенции в Крыму и на Донбассе оказывали представители местных бизнес-элит, которые были связаны с Партией регионов и не смогли бы законным способом попасть в украинскую власть после Революции достоинства. По мнению Голобуцкого, подобная ситуация может быть и с Андреем Бибой – сыном депутата от Партии регионов Василия Бибы и бизнес-партнером министра правительства Януковича Эдуарда Ставицкого.

Как сообщалось ранее, в декабре депутаты Тернопольского областного совета обратились в СБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Министерства юстиции Украины, Антимонопольного комитета Украины относительно противоправной деятельности сети АЗС "БРСМ-Нефть".