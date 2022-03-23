Российские оккупанты во время боев за Изюм потеряли до 60% личного состава и военную технику

Продолжаются 28 сутки героического противостояния украинских защитников российскому военному вторжению. Группировка Вооруженных Сил Украины защищает страну по определенным направлениям. Одно из них – в районе Изюма.

Об этом сообщили на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. "В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в настоящее время противники деморализованы, имеют проблемы с пополнением личного состава, а также с логистическим обеспечением.

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Беларусь разместила вблизи границы значительную группировку войск. При этом частично подтверждается возврат отдельных подразделений белорусских войск в пункты постоянной дислокации.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что вторгшиеся в Украину вражеские войска за неполные 28 дней войны потеряли более 15,6 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более 1,5 тыс. бронемашин, 517 танков и более сотни вражеских вертолетов.

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