Россия в войне против Украины потеряла 15,6 тыс. военных, уничтожены 517 танков и 101 самолет

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Вторгшиеся в Украину российские войска за неполные 28 дней войны потеряли более 15,6 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 1,5 тыс. бронемашин, 517 танков и более сотни вражеских вертолетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Вот общие потери противника с 24.02 по 23.03:

личного состава – более 15 600 человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 1578 единиц;

автомобильной техники – 1008;

танков – 517;

артиллерийских систем – 267;

вертолетов – 124;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 70;

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беспилотных аппаратов – 42;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 80;

кораблей и катеров – 4;

средств ПВО – 47;

самолетов – 101;

специальной техники – 15.

"Бей оккупанта. Вместе победим!" – добавили в Генштабе.

Отметим, только 22 марта российские военные потеряли в Украине еще 6 самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет. Юбилейный 100-й самолет сбили защитники Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове ночью 23 марта российские военные сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну. В результате обрушился один из его пролетов.

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