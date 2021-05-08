Российские оккупанты пять раз атаковали позиции ВСУ – ООС

На Востоке Украины враг от начала суток 5 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс служба штаба ООС. Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня...Боевых потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

Обстрелы зафиксировали:

вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра,

недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем,

у Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов,

в районе Авдеевки вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня пиротехнические расчеты ДСНС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в военном госпитале скончался военнослужащий Виктор Городниченко, который получил пулевое ранение от снайпера на Донбассе 28 апреля.