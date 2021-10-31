Российская дезинформация страшнее: посольство США в Киеве показало необычный ролик к Хэллоуину

Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве выпустили креативный ролик к Хэллоуину, который приходится на 31 октября. Им они решили потроллить российскую дезинформацию.

Судя по комментариям в сети, подписчикам такая идея понравилась. Видео опубликовано на Facebook-странице американского диппредставительства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина", – кратко подписали ролик авторы.

На кадрах предстает мужчина по имени Люк, одетый в костюм орла, который с чемоданом идет в здание посольства США в украинской столице. По дороге он покупает кофе и здоровается с коллегами, которые тоже одеты в разные костюмы – например, космонавта и ведьмы.

Видео дня

Затем "орел" Люк отдает одному из коллег документы по отчету. А на вопрос, о чем он, говорит, что о российской дезинформации.

"О, ужас!" – реагирует на его ответ мужчина в страшном хэллоуинском костюме.

В комментариях под постом пользователи сети указали, что им понравился ролик.

"Обожаю американский юмор", "Действительно страшно!", "Вау, это крутая идея действительно! Молодцы!", "Интересный формат", "Орел – топ", "Хорошая чашка "стоп фейк", "Подняли настроение, спасибо", – поделились впечатлениями подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цымбалюк отметил, что в России СМИ всегда врут об Украине. Поэтому правильнее их назвать, по его мнению, средствами массовой дезинформации.