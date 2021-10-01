Российские СМИ всегда врут про Украину – журналист

Российские СМИ всегда лгут об Украине. Поэтому их правильнее назвать средствами массовой дезинформации.

Об этом сказал журналист Роман Цимбалюк в эфире ток-шоу "Право на власть", темой которого на этот раз стала война с ложью. Журналист назвал российские СМИ настоящими информационными войсками, которые занимаются тем, что пытаются внушить гражданам Украины разочарование в самом государство, чтобы они от него отказались.

"Эти средства массовой дезинформации начинают показывать украинскую жизнь через увеличительное стекло и выпячивают все наши проблемы", – отметил Цимбалюк.

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В то же время он обратил внимание на то, что российские пропагандисты никогда не рассказывают о том, что происходит на оккупированных РФ украинских территориях. Например, об отсутствии свободы передвижения в Донецке, где действует комендантский час, или о том, что происходит "на подвалах".

"Вообще не рассказывают, как там людям живется прекрасно в их русском мире", – подчеркнул журналист.

Однако, в Украине на самом деле не все так плохо с информационной безопасностью и украинцы прекрасно понимают, откуда у них летят российские пули в виде пропаганды, отметил Цимбалюк.

Он привел в пример результаты социологического опроса, согласно которым 81% украинцев негативно относятся к российскому президенту Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят создать музей российской пропаганды, который будет демонстрировать, как работают фейки.