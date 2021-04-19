Россияне не приехали на сессию ПАСЕ из-за Путина, – Кравчук

Российская делегация не приехала на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы под предлогом эпидемиологической ситуации во Франции. Представители Украины среди причин называют дебаты, которые состоятся об аресте российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала член украинской делегации в ПАРЕ, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Действительно часть делегаций участвует онлайн, у них есть распоряжение парламентов, что не рекомендуется покидать пределы своей страны. Но разница в том, что эти делегации не приезжали и в январе, а россияне в январе приезжали. Они еще всем рассказывают, что они сделали прививки "Спутником V", поэтому были нормально на январской сессии, а здесь их очень сильно заволновала эпидемическая обстановка во Франции", – сказала Кравчук.

По ее словам, отсутствие российской делегации связано с несколькими вещами:

в четверг, 22 апреля, будут дебаты по Навальному,

в среду, 21 апреля, будет обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию и никто бы не посмел с русским делегации пропустить выступление Путина в Москве.

"Я думаю, что они используют эту возможность, чтобы в среду никоим образом в онлайне не участвовать под предлогом, что они слушают Путина", – добавила Кравчук.

По ее словам, тема Навального для украинской делегации – болевая точка России, на которую нужно давить. Также члены украинской делегации проведут ряд встреч и будут призывать делегатов стран-участниц приобщаться к Крымской платформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель представителя России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ необходимо быть готовой выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы.