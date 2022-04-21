"РФ проиграла сама себе": Подоляк озвучил итоги двух месяцев войны

Российские оккупанты мечтали захватить Украину за несколько дней, однако уже в течение двух месяцев несут большие потери. Всего, чего добилась Россия за это время – полной политической и экономической изоляции.

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, Кремль продемонстрировал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году.

"Чего добился Кремль? Украина едина, как никогда. Запад консолидируется. У пророссийских лоббистов нет будущего. "Северный поток-2" закрыт навсегда. Российская экономика рушится. Российские потери составляют тысячи человек", – отметил Подоляк.

Видео дня

По его словам, власть РФ пыталась провести мастер-класс по "многоходовкам", однако умудрилась сама себе проиграть в шахматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подоляк заявил, что единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию введением нефтяного и газового эмбарго. В этом должны помочь международные партнеры.