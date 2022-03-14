РФ начала демонстрировать 'признаки готовности к серьезным переговорам' – Госдеп

В Государственном департаменте США считают, что Россия, которая 24 февраля начала полномасштабную агрессию против Украины, начала демонстрировать признаки готовности к "серьезным переговорам".

Об этом 13 марта заявила заместитель американского внешнеполитического ведомства Венди Шерман, слова которой приводит Axios. По ее мнению, такому сдвигу поспособствовало и давление со стороны администрации президента США Джо Байдена.

"Администрация работала над тем, чтобы оказать огромное давление на Владимира Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине и дал возможность создать гуманитарные коридоры", – сказала Шерман.

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Она добавила, что это давление начало давать эффект: "Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам".

Шерман также подчеркнула, что перед Вашингтоном стоит задача поддерживать Украину всем, чем можно.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 14 марта в формате видеосвязи – диалог должен начаться в 10:30. Участники делегаций намерены обсудить прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, а также компенсации нашей стране со стороны агрессора.

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