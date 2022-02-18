РФ и 'Л/ДНР' отвергли предложение Украины о проведении внеочередного заседания ТКГ

Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" сорвали проведение внеочередного заседания ТКГ, созванного в связи с резким обострением вооруженной ситуации на Донбассе. Накануне украинская сторона призвала провести заседание 18 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ в Telegram. Оно должно было начаться в 18:00, однако российская сторона отказалась.

Как отметил представитель председателя ОБСЕ, внеочередное заседание контактной группы по Донбассу перенесено на утро 19 февраля.

Украинская делегация отметила готовность обсуждения в рамках ТКГ вопросов деэскалации ситуации на линии разграничения "для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения панических настроений".

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В то же время нелегитимный глава так называемого "МИД ЛНР" Владислав Дайнего заявил, что "Киев провоцирует военный конфликт", чтобы "пиариться" на встрече контактной группы по безопасности. Он сообщил, что в "ЛНР" не против конструктива, но не намерены участвовать в "пиар-акциях", поэтому от встречи отказались.

Представители Украины в ТКГ 17 февраля призвали к внеочередной встрече в рамках группы в связи с обострением в Донбассе. В результате массированных обстрелов по всей линии разграничения со стороны пророссийских военных формирований реальной агрессии подверглись мирные жители ОРДЛО и дети.

Напомним, что во время обстрелов на линии разграничения под шквал артснарядов попали мирные регионы. В частности, один из вражеских снарядов попал в лицей пгт Врубовка, в котором на момент атаки шли уроки и в классах были дети.

Еще один снаряд попал в здание детского сада Станицы Луганской. К счастью жертв среди детей не оказалось, трое взрослых получили контузии. Полиция позже предоставила широкой публике кадры эвакуации малышей из полуразрушенного учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО массированную атаку на Донбассе считают поводом, придуманным Россией, для полномасштабного вторжения.