Россия хочет выделить "Л/ДНР" 900 миллиардов: Тука объяснил, в чем цель Кремля

Выделение из бюджета РФ 900 млрд рублей (330 млрд гривен) в поддержку оккупированного Донбасса не означает, что Кремль планирует присоединить эти территории к России. Половина этих средств будет разворована.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "О дальнейшем присоединение этих территорий такие ничтожные инвестиции не свидетельствуют. Это, скорее, говорит о том, что Россия пытается реализовать такой же сценарий, как в так называемой Приднестровской Молдавской Республике или в Северной Осетии с Абхазией", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

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"Роль России – взять под контроль эти территории, а затем просто поддерживать их на плаву. О развитии речь не идет", – заверил политик.

Еще одной целью этой акции он назвал сугубо пропагандистскую. "Это еще и поддержка тезиса "Россия-матушка, забери Донбасс домой", которая начала господствовать в российских медиа, в том числе среди представителей действующей власти РФ. Ее во время скандального форума "Русский Донбасс" провозгласила известная пропагандистка Маргарита Симоньян".

В этом контексте Тука заметил, что жителям оккупированных территорий следует "снять розовые очки" и посмотреть, как сегодня живут другие непризнанные "республики", образованные из-за действий России – "посмотреть в том же YouTube, как живут жители Северной Осетии или Абхазии, посмотреть на свое будущее".

По оценкам политика, по меньшей мере половина этих средств будет разворована местной "властью".

"В отношениях между федеральной властью и главарями "ЛНР" и "ДНР" существует определенная прокладка, которая время от времени попадает в громкие скандалы, и время от времени федеральные власти России меняют этих главарей. В подавляющем большинстве случаев причиной изменений является их вовлеченность в разные коррупционные схемы по хищению средств, выделяемых РФ", – напомнил он.

"Поэтому я могу уверенно сказать, что из тех запланированных средств непосредственно к гражданам или структурам, которые должны их потреблять, дойдет в лучшем случае половина", – подчеркнул Тука.

Напомним, в РФ планируется выделить на поддержку "ДНР" и "ЛНР" 900 млрд рублей (300 млрд гривен). Такие планы заложены в "Программе ускоренного экономического развития территорий на 2022-2024 годы".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука рассказал об угрозе создания новых "народных республик" в шести областях Украины. По его мнению, Кремль не отказался от идеи создания "Новороссии".