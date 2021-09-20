Путин хочет захватить новые территории? Тука заявил об угрозе для 6 областей Украины

Руководство страны-агрессора России не отказалось от идеи создания в Украине "народных республик" по примеру "ДНР" и "ЛНР". Под угрозой 6 областей на востоке и юге страны.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен", – заявил он.

"Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена", – добавил политик.

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По его оценкам, реализация подобного сценария не обязательно потребует масштабного применения армии России. Кремль может попытаться реализовать сценарии Крыма и Донбасса, создавая локальные очаги конфликта при помощи пророссийских сил и пророссийски настроенных граждан того или иного украинского региона.

"Все это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного на Донбассе", – допустил Тука.

По его словам, подобная угроза наиболее актуальна для шести областей Украины – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

"Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз", – подытожил политик.

Как писал OBOZREVATEL, россиянин, переехавший на постоянное жительство в Украину и поселившийся в Одессе, заявил, что "Одесса – не Украина". Свои пророссийские взгляды он свободно транслирует посредством сервиса Twitch.