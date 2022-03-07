Резников заявил, что оккупанты пытаются сконцентрировать силы для новой волны атак: под удар могут попасть четыре города

После 11 суток войны в Украине российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. Они будут направлены в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Об этом в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что по всем направлениям в Украине захватчики получат жесткий отпор.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры", – заверил министр.

Он подчеркнул, что этот процесс осложняется тем, что оккупанты не держат слово и не жалеют ни детей, ни к женщин, ни раненных.

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"Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", – сказал Резников.

Министр сообщил, что более 140 тысяч украинцев, преимущественно – мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны.

"Конечно, есть беглецы. Но весь мир видит, как украинский народ бьется за свою страну", – подчеркнул он, отметив, что уже есть более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от русских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось.

Также есть существенный прогресс в поставках оружия, хотя подробно Резников не стал комментировать этот щекотливый момент, лишь отметил, что за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов.

Министр рассказал, что украинские воины по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков.

"Действия наших артиллеристов на Николаевщине войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины. Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы. И отдельные менеджеры "Укрпочты", сбивающие самолеты с российскими военными преступниками", – заверил министр обороны.