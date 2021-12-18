Резников: Украины хочет получить от Запада наступательное оружие, это остановит Россию

Украина рассчитывает на получение наступательного оружия от западных партнеров. Это позволит остановить страну-агрессора Россию.

Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников на брифинге с главой датского Минобороны Трине Брамсен. Переговоры между руководителями ведомств состоялись 18 декабря в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Резников подчеркнул, что украинские военные готовы защищаться сами, однако им необходима помощь. В частности, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы и разведки, противотанковых комплексах, киберзащите и флоте.

Видео дня

"Если датское правительство займет жесткую позицию займет жесткую позицию и будет вести диалог с партнерами по НАТО и ЕС, и будет реальная помощь вооружением и технологиями, агрессор дальше не пойдет. В Кремле прагматичные люди, они любят считать деньги. Если они поймут, что цена наступления будет непомерной, они на него не решатся", – сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что необходимость есть не только в оборонном, но и наступательном оружии.

При этом Резников пояснил, что завершение войны возможно именно политико-дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ обнародовали фото спутниковых снимков, согласно которым Россия продолжает усиливать свои военные группировки возле украинских границ. Некоторые из них расположены всего в 30 км.