Резников сказал, стоит ли выносить на референдум вопрос Донбасса

Вопросы, касающиеся оккупированных территорий Донбасса, нецелесообразно выносить на всеукраинский референдум.

Как сказал в интервью "Укринформ" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сейчас идет горячая фаза, есть много спекуляций и пропаганды, которая "раздается из соседней страны".

"На референдум можно выносить вопросы, требующие более спокойного, холодного анализа и принятия решения. Все, что может расколоть общество, не нужно выносить на референдум. Это рискованная история, ведь может еще больше углубить раскол", – отметил он.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" 26 января.

Документ нельзя применять к ряду вопросов, в частности, тех, которые не соответствуют международным правовым нормам или создают угрозы нацбезопасности.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что закон содержит несколько норм, противоречащих друг другу и Конституции. В случае проведения референдума в Украине есть опасность вмешательства Кремля.

Как писал OBOZREVATEL: