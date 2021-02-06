Резников сказал, стоит ли выносить на референдум вопрос Донбасса
Вопросы, касающиеся оккупированных территорий Донбасса, нецелесообразно выносить на всеукраинский референдум.
Как сказал в интервью "Укринформ" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сейчас идет горячая фаза, есть много спекуляций и пропаганды, которая "раздается из соседней страны".
"На референдум можно выносить вопросы, требующие более спокойного, холодного анализа и принятия решения. Все, что может расколоть общество, не нужно выносить на референдум. Это рискованная история, ведь может еще больше углубить раскол", – отметил он.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" 26 января.
Документ нельзя применять к ряду вопросов, в частности, тех, которые не соответствуют международным правовым нормам или создают угрозы нацбезопасности.
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что закон содержит несколько норм, противоречащих друг другу и Конституции. В случае проведения референдума в Украине есть опасность вмешательства Кремля.
Как писал OBOZREVATEL:
спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, когда в Украине проведут референдум.
Украинцы хотят вынести на всеукраинский референдум вопрос "Где взять средства на оплату коммунальных услуг" и "Когда будут снижены тарифы".