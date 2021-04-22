Резников: РФ не прибегнет к наступлению на Украину, чувствую это по разным факторам
Вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в очередной раз повторил свое убеждение, что Россия не предпримет полноценного наступления на Украину.
По его словам, он "не чувствует по различным факторам", что такие события могут быть. Мнением министр поделился в интервью "Украинской правде".
"У меня сейчас есть понимание минимальных рисков. Я владею данным разведки, которые, к сожалению, не могу обнародовать, общаюсь с военными... Даже, знаете, на уровне эмоций, с которыми военные со мной обсуждают те или иные вещи, я тоже считываю, есть вибрация или нет. Вот ее нет", – отметил Резников.
Он подчеркнул, что "люди в погонах довольно спокойные", находятся в абсолютно уверенном состоянии и это тоже дает ему уверенность.
Кроме того, министр повторил, что россияне, какими бы плохими соседями они ни были, абсолютно прагматичны, здравомыслящие люди, хоть и "со своими нюансами". А откровенное вторжение в Украину – это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка.
По его убеждению, тогда россияне потеряют очень много в деньгах – "Северный поток-2", любые варианты финансирования и тому подобное. Ведь мир вынужден будет жестко отреагировать.
"Сейчас в отношениях с россиянами и наши европейские партнеры, и преимущественно все международное сообщество живет по принципу "давайте не будем их провоцировать". Мало того, всему миру с РФ очень удобно торговать. Никто не хочет воевать, все хотят торговать. Поэтому оставляют площадку для любых переговоров", – добавил Резников.
В этом же интервью он отметил, что руководство РФ использует демонстрацию военной силы у границ Украины, чтобы поднять себе рейтинги, которые стремительно снижаются.
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