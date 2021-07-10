Резников рассказал о судьбе россиян в Крыму после его возвращения Украине

Россиян, которые за время оккупации незаконно попали в Крыму во время переселения, ждет выдворение после того, как полуостров снова окажется под контролем Украины. Скорее всего, будет применена именно такая стандартная административная процедура, однако в правительстве звучат и другие призывы, вплоть до депортации.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что сам все же сторонник цивилизованных юридических шагов.

Для русификации временно оккупированного полуострова и вытеснения местных жителей туда завозят людей из РФ, что является официальной позицией Кремля, сказал министр. Они приезжают в Крым, минуя наши официальные границы, что является нарушением международного права. По подсчетам украинской стороны, за семь лет на территорию полуострова въехало около 500 тысяч граждан России.

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"Если эти граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире – выдворение", – подчеркнул Резников.

В то же время оккупационная "власть" Крыма заявляет о том, что население полуострова с 2,5 млн с началом оккупации выросло на 700 тыс. или даже на 1 миллион за счет завоза россиян. Министр по вопросам реинтеграции добавил, что эту информацию необходимо проверить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде отменили свободную экономическую зону (СЭЗ) "Крым". Народные депутаты 1 июля приняли соответствующий закон за основу и в целом.