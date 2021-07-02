Резников предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы на Донбассе

На Донбассе существует угроза масштабной экологической катастрофы. Это связано с затоплением десятков шахт, закрытых оккупантами.

Таким образом они поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуются около 800 тысяч человек. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

По его словам, катастрофа на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области может произойти через несколько месяцев.

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Руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный уточнил, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока уровень радиации там находится в пределах нормы.

Дело в том, что заброшенные и не законсервированные шахты разрушенного войной Донбасса заполняются токсичными подземными водами. В ОБСЕ поясняли, что особую опасность для окружающей среды представляют шахты, которые использовались для хранения опасных отходов. Это "Александр-Запад" в Горловке, "Юный коммунар" в Бунге, затопленные более чем на 60%. В целом затоплены 39 шахт. Большинство из них террористы не законсервировали.

Подробнее о том, почему затопленные шахты на Донбассе опасны для окружающей среды, читайте в материале OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, временно оккупированные Россией территории Донбасса оказалась под угрозой заражения радиоактивными отходами с шахты "Юнком" (район Енакиево). Причиной стало не только ее затопление, но и отказ так называемых властей контролировать уровень загрязнений.