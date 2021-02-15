Резников объяснил, почему Россия блокирует Минские соглашения

Россия блокирует Минские договоренности о прекращении войны в Донбассе. РФ выдвигает политические требования, которые не устраивают Украину.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Укринформ".

Чиновник подчеркнул, что "Минск" является единственным основанием прекращения войны на Донбассе, но соглашения носят лишь политико-дипломатический, а не обязательный характер, как международный договор.

Резников отметил, что на данный момент есть две платформы для переговоров по Донбассу: нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа.

"К сожалению, с логикой (в "Минске". – Ред.) там все сложно, но там с политикой все хорошо. У них есть четкая цель и пока с июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы, придумывая разные причины. У них есть свое видение: они хотят блокировать переговоры", – подчеркнул он.

Резников пояснил, что Россия не обсуждает вопрос безопасности, а настаивает на политическом урегулировании, что не подходит Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Минские соглашения невыполнимы, но несмотря на это, Украина сделает все, чтобы реализовать заложенные в них принципы.