Резніков пояснив, чому делегація ТКГ більше не поїде до Мінська на переговори

Українська делегація в Тристоронній контактній групі більше не поїде до Мінська на переговори, оскільки в неї немає довіри до незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков.

"Але після того, як ми перестали його офіційно визнавати, ми не можемо їхати як офіційна делегація, тому що в нас немає довіри. Хто нас приймає? Хто гарантує нам безпеку? Раніше це гарантував по суті президент Лукашенко, а зараз?" – сказав Резніков.

Він зазначив, що коли в Білорусі "питання вирішиться", і міжнародне співтовариство офіційно скаже "в Білорусі все ок", Україна готова туди повернутися. Резніков зазначив, що цю позицію не погоджували з президентом Володимиром Зеленським.

"Це моя персональна особиста позиція як члена української делегації, бо я чесно показав, що поки, – і це свідомо, – ніяких консультацій з цього приводу з ОБСЄ та представниками російської делегації в Тристоронній контактній групі не було", – підкреслив віцепрем'єр .

За його словами, проведення консультацій не стоїть на порядку денному. Резніков пояснив це тим, що через карантин немає можливості нікуди їхати, всі звикли працювати онлайн.

"І у нас досить вдало це виходить, це економить час, і ми більше можемо спілкуватися. Ніхто не має цього тиску – літак, потяг, розклад тощо. І так співпало, що моя думка близька до думки Леоніда Макаровича, який теж це повторив", – додав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська делегація в Тристоронній контактній групі більше не поїде до Мінська для переговорів і зустрічей після скасування карантину. У зв'язку з цим Україні доведеться шукати для зустрічей іншу країну й інше місто.